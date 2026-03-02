 |  Giriş 
ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı 2025’in Aralık ayında %36,7 düşüş kaydetti

Pazartesi, 02 Mart 2026 12:15:23 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre 2025’in Aralık ayında ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı bir önceki aya kıyasla %36,7 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %21,1 düşüşle 38.746 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 75,1 milyon $’a ve 2024 yılının Aralık ayında kaydedilen 63,8 milyon $’a kıyasla 52,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 50.119 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 34.696 mt’a kıyasla 50.119 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 9.695 mt ile Kanada takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


