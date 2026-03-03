ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı 2025’in Aralık ayında %14,2 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre 2025 yılının Aralık ayında ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı bir önceki aya kıyasla %14,2 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %64,5 düşüşle 42.051 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 42,99 milyon $’a ve 2024 yılının Aralık ayında kaydedilen 115,45 milyon $’a kıyasla 40,38 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 21.112 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 40.885 mt’a kıyasla 18.099 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 10.011 mt ile Güney Kore, 3.935 mt ile Hollanda, 2.246 mt ile Türkiye ve 2.035 mt ile İsveç takip etti.