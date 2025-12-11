ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı 2025’in Ağustos ayında %4,2 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %4,2 artış ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %11,2 düşüşle 64.227 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 80,3 milyon $’a ve 2024 yılının Ağustos ayında kaydedilen 89,6 milyon $’a kıyasla 84,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 48.646 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 57.370 mt’a kıyasla 49.168 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 14.336 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.