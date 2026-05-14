ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı 2026’nın Mart ayında %19,1 arttı

Perşembe, 14 Mayıs 2026 13:53:40 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mart ayında ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı bir önceki aya kıyasla %19,1 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %6,7 artışla 68.586 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 75,3 milyon $’a ve 2025 yılının Mart ayında kaydedilen 83,26 milyon $’a kıyasla 99,73 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 46.373 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 47.360 mt’a kıyasla 55.340 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 12.889 mt ile Kanada takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


