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ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Şubat’ta aylık %34,9 geriledi

Pazartesi, 21 Nisan 2025 10:57:40 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %34,9 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %19,2 düşüşle 48.412 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 89,2 milyon $’a ve 2024 yılının Şubat ayında kaydedilen 78,1 milyon $’a kıyasla 64,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 55.523 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 42.144 mt’a kıyasla 32.112 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 15.958 mt ile Kanada takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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