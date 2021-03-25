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ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı Ocak ayında %2,8 arttı

Perşembe, 25 Mart 2021 10:12:02 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %2,8 artış ve 2020 yılı Ocak ayına kıyasla %2 düşüşle 10.194 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise Aralık ayındaki 13,2 milyon $’a ve 2020 yılı Ocak ayındaki 13,9 milyon $’a kıyasla 13,8 milyon $ oldu.

Ocak ayında ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ithal ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 2.223 mt ve 2020 yılı Ocak ayında kaydedilen 2.233 mt’a kıyasla, 3.333 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 1.627 Almanya, 1.257 mt ile Kore ve 1.026 mt ile İtalya takip etti. 


Etiketler: uzun ürünler  ABD  profil  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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