ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Şubat’ta aylık %17,1 düşüş kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %17,1 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %17,9 düşüşle 8.384 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 24,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 24,4 milyon $’a kıyasla 21,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 5.998 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 6.126 mt’a kıyasla 4.854 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.567 mt ile Meksika takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.