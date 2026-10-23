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ABD'nin inşaat demiri ithalatı 2026'nın Ağustos ayında %20,9 düştü

Cuma, 23 Ekim 2026 10:29:44 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %20,9 düşüş ve yıllık %146,8 artışla 88.878 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 59 milyon $'a ve 2025'in Ağustos ayında kaydedilen 19,7 milyon $'a kıyasla 48,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 104.147 mt'a ve 2025'in Ağustos ayında kaydedilen 8.136 mt'a kıyasla 72.396 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 10.125 mt ile Kamboçya, 3.243 mt ile Dominik Cumhuriyeti ve 1.380 mt ile Meksika takip etti.

Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi BALDOĞAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
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Nervürlü İnşaat Demiri

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Tedarikçi N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
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Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi DEHA METALURJİ METAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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