ABD'nin inşaat demiri ithalatı 2026'nın Ağustos ayında %20,9 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %20,9 düşüş ve yıllık %146,8 artışla 88.878 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 59 milyon $'a ve 2025'in Ağustos ayında kaydedilen 19,7 milyon $'a kıyasla 48,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 104.147 mt'a ve 2025'in Ağustos ayında kaydedilen 8.136 mt'a kıyasla 72.396 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 10.125 mt ile Kamboçya, 3.243 mt ile Dominik Cumhuriyeti ve 1.380 mt ile Meksika takip etti.