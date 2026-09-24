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ABD'nin inşaat demiri ithalatı 2026'nın Temmuz ayında %12,1 yükseldi

Perşembe, 24 Eylül 2026 10:18:02 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %12,1 ve yıllık %84,6 artışla 112.306 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 51,1 milyon $'a ve 2025'in Temmuz ayında kaydedilen 33,0 milyon $'a kıyasla 59 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 95.054 mt'a ve 2025'in Temmuz ayında kaydedilen 5.071 mt'a kıyasla 104.147 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 5.146 mt ile Tayland ve 1.289 mt ile Meksika takip etti.

Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
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Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi DEHA METALURJİ METAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi ALİ CANGUL İNŞAAT A.Ş.
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