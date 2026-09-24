ABD'nin inşaat demiri ithalatı 2026'nın Temmuz ayında %12,1 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %12,1 ve yıllık %84,6 artışla 112.306 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 51,1 milyon $'a ve 2025'in Temmuz ayında kaydedilen 33,0 milyon $'a kıyasla 59 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 95.054 mt'a ve 2025'in Temmuz ayında kaydedilen 5.071 mt'a kıyasla 104.147 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 5.146 mt ile Tayland ve 1.289 mt ile Meksika takip etti.