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ABD'nin inşaat demiri ihracatı 2026'nın Ağustos ayında %45,5 düştü

Perşembe, 22 Ekim 2026 10:00:53 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin inşaat demiri ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %45,5 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,1 artışla 4.855 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 8,6 milyon $'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 4,2 milyon $'a kıyasla 5,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 7.404 mt'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 3.563 mt'a kıyasla 3.408 mt ile Kanada oldu. Ağustos ayında ABD'nin 1.000 mt veya üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.

Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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