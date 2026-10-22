ABD'nin inşaat demiri ihracatı 2026'nın Ağustos ayında %45,5 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin inşaat demiri ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %45,5 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,1 artışla 4.855 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 8,6 milyon $'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 4,2 milyon $'a kıyasla 5,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 7.404 mt'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 3.563 mt'a kıyasla 3.408 mt ile Kanada oldu. Ağustos ayında ABD'nin 1.000 mt veya üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.