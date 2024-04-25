﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Şubat ayında %22 düştü

Perşembe, 25 Nisan 2024 10:14:11 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %22 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %10,9 düşüşle 10.213 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 30,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 30,2 milyon $’a kıyasla 24,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 7.328 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 6.843 mt’a kıyasla 6.126 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.399 mt ile Meksika takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Romanyalı üretici inşaat demiri fiyatlarını piyasa koşullarının kötüleşmesi nedeniyle düşürdü

25 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları aynı kaldı

25 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Bangladeş’te ithal konteyner bazlı hurda fiyatları çoğunlukla yatay

25 Nis | Hurda ve Hammadde

Çin çıkışlı filmaşin fiyatları yatay, ASEAN çıkışlı üreticiler KDV’siz satış denetimleri nedeniyle fiyatlarını artırdı

25 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 25 Nisan 2024

25 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Suudi Hadeed Mayıs üretimli uzun mamul fiyatlarını değiştirmedi

25 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir mühendislik çeliği kaliteleri için filmaşin fiyatlarını düşürdü

25 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Bulgaristan’da uzun mamul fiyatları zayıf talep sebebiyle düştü

25 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir filmaşin fiyatlarını indirdi

25 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir uzun bir aradan sonra ticari profil fiyatlarını açıkladı

25 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük