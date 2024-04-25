ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Şubat ayında %22 düştü

Perşembe, 25 Nisan 2024 10:14:11 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %22 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %10,9 düşüşle 10.213 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 30,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 30,2 milyon $’a kıyasla 24,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 7.328 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 6.843 mt’a kıyasla 6.126 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.399 mt ile Meksika takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.