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ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Ocak ayında %36,7 yükseldi

Çarşamba, 27 Mart 2024 09:15:34 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %36,7 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %21,7 artışla 13.098 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 22 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 23,6 milyon $’a kıyasla 30,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 4.887 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 5.792 mt’a kıyasla 7.328 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 4.838 mt ile Meksika takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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