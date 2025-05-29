ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Mart’ta aylık %19,6 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %19,6 artış ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %9,5 düşüşle 10.028 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 21,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 25,7 milyon $’a kıyasla 29 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 4.854 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 6.904 mt’a kıyasla 4.530 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.902 mt ile Meksika takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.