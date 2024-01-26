ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Kasım ayında %0,1 arttı

Cuma, 26 Ocak 2024 09:57:33 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %0,1 artış ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %3,4 düşüşle 11.306 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 26,1 milyon $’a ve 2022 yılının Kasım ayında kaydedilen 26,6 milyon $’a kıyasla 26,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 6.094 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 5.622 mt’a kıyasla 6.292 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 4.065 mt ile Meksika, 1.519 mt ile Hindistan ve 1.119 mt ile Çin takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.