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ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Eylül’de aylık %16,4 azaldı

Pazartesi, 25 Kasım 2024 10:34:20 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %16,4 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %3,6 artışla 11.042 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 29,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 24,1 milyon $’a kıyasla 25,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 6.878 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 5.860 mt’a kıyasla 6.196 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.888 mt ile Meksika takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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