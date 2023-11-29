ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Eylül ayında %15,4 düştü

Çarşamba, 29 Kasım 2023 09:10:26 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %15,4 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %11,7 düşüşle 10.647 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 30,4 milyon $’a ve 2022 yılının Eylül ayında kaydedilen 27,8 milyon $’a kıyasla 24,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 7.066 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 6.880 mt’a kıyasla 5.860 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 4.063 mt ile Meksika takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.