ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Eylül ayında %0,8 arttı

Çarşamba, 30 Kasım 2022 09:35:07 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %0,8 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %27,6 artışla 13.405 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 32,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 23,1 milyon $’a kıyasla 27,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 7.277 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 6.075 mt’a kıyasla 6.880 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 4.951 mt ile Meksika takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.