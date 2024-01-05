ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Ekim ayında %6,1 arttı

Cuma, 05 Ocak 2024 09:25:13 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %6,1 artış ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %6,2 düşüşle 11.298 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 24,1 milyon $’a ve 2022 yılının Ekim ayında kaydedilen 26,5 milyon $’a kıyasla 26,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 5.860 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 6.173 mt’a kıyasla 6.094 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 4.286 mt ile Meksika takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.