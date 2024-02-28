ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Aralık ayında %11 düştü

Çarşamba, 28 Şubat 2024 09:06:28 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %11 düşüş ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %5,4 artışla 9.581 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 26,9 milyon $’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 21,8 milyon $’a kıyasla 22 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 6.292 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 4.429 mt’a kıyasla 4.887 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.913 mt ile Meksika takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.