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ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Ağustos’ta aylık %5,3 yükseldi

Cuma, 25 Ekim 2024 09:38:31 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %5,13 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %2,14 artışla 12.857 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 27 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 30,4 milyon $’a kıyasla 29,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 6.058 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 7.065 mt’a kıyasla 6.878 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 4.886 mt ile Meksika takip etti. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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