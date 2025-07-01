 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı 2025’in Nisan ayında %23,9 düşüş kaydetti

Salı, 01 Temmuz 2025 09:16:29 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %23,9 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %31,1 düşüşle 7.631 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 29 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 26,3 milyon $’a kıyasla 21,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 4.530 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 6.510 mt’a kıyasla 3.176 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.376 mt ile Meksika takip etti. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,6 geriledi - 27. hafta, 2025

01 Tem | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ithalatı 2025’in Nisan ayında %42,8 yükseldi

01 Tem | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken, Kanada’da yükseldi - 27. hafta, 2025

01 Tem | Çelik Haberler

ABD’nin standart boru ithalatı 2025’in Nisan ayında %3,4 azaldı

30 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ihracatı 2025’in Nisan ayında %31,9 geriledi

30 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin hat borusu ithalatı 2025’in Nisan ayında %48,3 geriledi

27 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat demiri ihracatı 2025’in Nisan ayında %69,2 düştü

27 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat demiri ithalatı 2025’in Nisan ayında %36,1 düşüş kaydetti

26 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin sıcak çubuk ihracatı 2025’in Nisan ayında %12,1 azaldı

26 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ithalatı 2025’in Nisan ayında %24,9 artış kaydetti

25 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis