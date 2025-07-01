ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı 2025’in Nisan ayında %23,9 düşüş kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %23,9 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %31,1 düşüşle 7.631 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 29 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 26,3 milyon $’a kıyasla 21,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 4.530 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 6.510 mt’a kıyasla 3.176 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.376 mt ile Meksika takip etti. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.