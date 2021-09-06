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ABD’nin sıcak sac ithalatı Temmuz ayında %11,7 düştü

Pazartesi, 06 Eylül 2021 09:39:43 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin sıcak sac ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %11,7 düşüşle ve geçen yılın Temmuz ayına kıyasla %153,4 artışla 282.120 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 292 milyon $’a ve geçen yılın Temmuz ayında kaydedilen 61,4 milyon $’a kıyasla 254,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ithalatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 157.353 mt’a ve geçen yılın Temmuz ayında kaydedilen 67.087 mt’a kıyasla 166.158 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 67.528 mt ile Güney Kore, 26.864 mt ile Türkiye, 5.683 mt ile Meksika ve 5.235 mt ile Hollanda takip etti.


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