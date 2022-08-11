ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Haziran ayında %28,3 arttı

Perşembe, 11 Ağustos 2022 09:09:57 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %28,3 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %3,1 artışla 60.509 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 45,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 55,6 milyon $’a kıyasla 58,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 29.547 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 36.198 mt’a kıyasla 40.422 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 19.418 mt ile Kanada takip etti. Haziran ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.