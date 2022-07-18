ABD’nin sıcak sac ihracatı Mayıs ayında %18,8 düştü

Pazartesi, 18 Temmuz 2022 09:07:52 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak sac ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %18,8 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %1,4 artışla 29.547 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 54,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 55,4 milyon $’a kıyasla 45,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ihraç ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 34.401 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 41.416 mt’a kıyasla 29.547 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 17.144 mt ile Kanada takip etti. Mayıs ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.