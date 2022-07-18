﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin sıcak sac ihracatı Mayıs ayında %18,8 düştü

Pazartesi, 18 Temmuz 2022 09:07:52 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak sac ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %18,8 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %1,4 artışla 29.547 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 54,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 55,4 milyon $’a kıyasla 45,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ihraç ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 34.401 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 41.416 mt’a kıyasla 29.547 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 17.144 mt ile Kanada takip etti. Mayıs ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Sıcak Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

BAE’ye verilen sıcak sac teklifleri düştü, alımlar durgun

20 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de kaplamalı ve soğuk sac fiyatları tedarikçilerin artış hedeflerine rağmen nispeten sabit kaldı

20 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı sıcak sac fiyatları yine düştü, yalnızca indirimli fiyatlardan satış yapıldı

20 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı soğuk sac teklifleri yerel fiyatlardaki toparlanmaya rağmen sertçe düştü

20 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’deki olumsuz görünüm ve Rusya’nın agresif teklifleri Türkiye sıcak sac piyasasını aşağı çekti

19 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya çıkışlı sıcak sac teklifleri aşağı yönlü, tedarikçiler fiyatlarda toparlanma bekliyor

19 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları düşmeye devam ediyor, piyasa görünümü halen olumsuz

19 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Tokyo Steel küresel talepteki durgunluğa rağmen Ağustos ayı için yerel çelik fiyatlarını sabit tuttu

19 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Mayıs ayında aylık %2,8 düştü

19 Tem | Çelik Haberler

Hindistan’da yerel sıcak sac satış fiyatları sabit, Rusya’dan yapılacak yeni ithal alımlar piyasayı tehdit ediyor

18 Tem | Yassı Ürünler ve Slab