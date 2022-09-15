ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Temmuz ayında %11,7 düştü

Perşembe, 15 Eylül 2022 09:08:26 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %11,7 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %28,4 düşüşle 53.368 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 58,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 67,1 milyon $’a kıyasla 50,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 40.422 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 53.414 mt’a kıyasla 38.120 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 14.831 mt ile Kanada takip etti. Temmuz ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.