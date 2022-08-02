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ABD’nin sıcak sac ithalatı Haziran ayında %11 arttı

Salı, 02 Ağustos 2022 09:05:30 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin sıcak sac ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %11 artışla ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %22,5 düşüşle 223.953 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 246 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 291,9 milyon $’a kıyasla 285,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 97.347 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 128.882 mt’a kıyasla 115.404 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 47.179 mt ile Meksika, 34.131 mt ile Güney Kore, 13.024 mt ile Hollanda ve 4.945 mt ile İsveç takip etti.


Etiketler: Sıcak Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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