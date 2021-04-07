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ABD’nin sıcak sac ithalatı Şubat ayında %64,3 arttı

Çarşamba, 07 Nisan 2021 10:30:46 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında ABD’nin sıcak sac ithalatı Ocak ayına göre %64,3 ve geçen yılın Şubat ayına kıyasla %39,7 artışla 197.746 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise Ocak ayında kaydedilen 85,5 milyon $ ve geçen yılın Şubat ayında kaydedilen 84 milyon $’a kıyasla 143,7 milyon $ oldu.

Şubat ayında, ABD’nin en fazla sıcak sac ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında yapılan 91.828 mt ve geçen yılın Şubat ayında yapılan 86.595 mt’a kıyasla 85.173 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 62.049 mt ile Güney Kore, 29.617 mt ile Japonya ve 7.734 mt ile Türkiye takip etti.


Etiketler: sıcak haddelenmiş  yassı ürünler  Kuzey Amerika  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  ABD  |  benzer haberler »


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