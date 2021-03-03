ABD’nin sıcak sac ithalatı Ocak ayında %18,9 düştü

Çarşamba, 03 Mart 2021 10:51:44 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında ABD’nin sıcak sac ithalatı Aralık ayına göre %18,9 ve geçen yılın Ocak ayına kıyasla %22,9 düşüşle 149.513 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise Aralık ayında kaydedilen 94,3 milyon $ ve geçen yılın Ocak ayında kaydedilen 85,9 milyon $’a kıyasla 85,5 milyon $ oldu.

Ocak ayında, ABD’nin en fazla sıcak sac ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında yapılan 86.762 mt ve geçen yılın Ocak ayında yapılan 114.801 mt’a kıyasla 91.828 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 24.184 mt ile Güney Kore ve 2.364 mt ile Japonya takip etti.