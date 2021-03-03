﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin sıcak sac ithalatı Ocak ayında %18,9 düştü

Çarşamba, 03 Mart 2021 10:51:44 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında ABD’nin sıcak sac ithalatı Aralık ayına göre %18,9 ve geçen yılın Ocak ayına kıyasla %22,9 düşüşle 149.513 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise Aralık ayında kaydedilen 94,3 milyon $ ve geçen yılın Ocak ayında kaydedilen 85,9 milyon $’a kıyasla 85,5 milyon $ oldu.

Ocak ayında, ABD’nin en fazla sıcak sac ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında yapılan 86.762 mt ve geçen yılın Ocak ayında yapılan 114.801 mt’a kıyasla 91.828 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 24.184 mt ile Güney Kore ve 2.364 mt ile Japonya takip etti.


Etiketler: Kuzey Amerika  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  yassı ürünler  ABD  sıcak haddelenmiş  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

19  Şub

ABD’nin rulo levha ihracatı Aralık ayında %19,5 arttı
17  Şub

ABD’nin sıcak sac ihracatı Aralık ayında %0,3 arttı
12  Şub

ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı Aralık ayında %10,5 düştü
04  Şub

ABD’nin sıcak sac ithalatı Aralık ayında %35,8 arttı
03  Şub

ABD’nin galvanizli sac ithalatı Aralık ayında %9,1 düştü