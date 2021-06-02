ABD’nin sıcak sac ithalatı Nisan ayında %18,9 arttı

Çarşamba, 02 Haziran 2021 16:35:26 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin sıcak sac ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %18,9 ve geçen yılın Nisan ayına kıyasla %95,4 artışla 205.129 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 140,7 milyon $ ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen 62,5 milyon $’a kıyasla 177,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 118.050 mt’a ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen 49.928 mt’a kıyasla 104.324 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 50.529 mt ile Güney Kore, 23.334 mt ile Japonya, 10.759 mt ile Türkiye ve 6.111 mt ile Hollanda takip etti.