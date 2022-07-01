ABD’nin sıcak sac ithalatı Mayıs ayında %11,4 arttı

Cuma, 01 Temmuz 2022 09:03:06 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin sıcak sac ithalatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %11,4 artışla ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %4 düşüşle 201.678 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 208,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 190,3 milyon $’a kıyasla 246 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ithalatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 110.348 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 128.112 mt’a kıyasla 97.347 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 30.672 mt ile Japonya, 25.733 mt ile Meksika, 20.362 mt ile Güney Kore ve 10.817 mt ile Hollanda takip etti.