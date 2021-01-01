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ABD’nin sıcak sac ithalatı Mayıs ayında %0,6 arttı

Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 177,5 milyon $’a ve geçen yılın Mayıs ayında kaydedilen 61,4 milyon $’a kıyasla ...

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