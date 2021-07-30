ABD’nin sıcak sac ithalatı Haziran ayında %47,9 arttı

Cuma, 30 Temmuz 2021 09:45:03 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin sıcak sac ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %47,9 ve geçen yılın Haziran ayına kıyasla %181,5 artışla 310.865 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 190,3 milyon $’a ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 63 milyon $’a kıyasla 282,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 128.112 mt’a ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 65.676 mt’a kıyasla 150.277 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 56.368 mt ile Güney Kore, 37.794 mt ile Japonya, 37.150 mt ile Türkiye ve 19.033 mt ile Hollanda takip etti.