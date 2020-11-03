ABD’nin sıcak sac ithalatı Eylül ayında %41,3 arttı

Salı, 03 Kasım 2020 10:00:26 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2020 yılının Eylül ayında ABD’nin sıcak sac ithalatı Ağustos ayına göre %41,3 artış ve bir önceki yılın Eylül ayına kıyasla %8,9 düşüşle 137.270 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise Ağustos ayında kaydedilen 51,9 milyon $ ve 2019 yılının Eylül ayında kaydedilen 94,5 milyon $’a kıyasla 70,8 milyon $ oldu.

Eylül ayında, ABD’nin en fazla sıcak sac ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında yapılan 60.389 mt ve 2019’un Eylül ayında yapılan 96.417 mt’a kıyasla 61.258 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 40.367 mt ile Güney Kore, 20.045 mt ile Japonya, 5.159 mt ile Meksika ve 4.371 mt ile Hollanda takip etti.