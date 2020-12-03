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ABD’nin sıcak sac ithalatı Ekim ayında %14,9 düştü

Perşembe, 03 Aralık 2020 09:50:55 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2020 yılının Ekim ayında ABD’nin sıcak sac ithalatı Eylül ayına göre %14,9 ve bir önceki yılın Ekim ayına kıyasla %19,5 düşüşle 116.740 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise Eylül ayında kaydedilen 70,8 milyon $ ve 2019 yılının Ekim ayında kaydedilen 88,7 milyon $’a kıyasla 63,4 milyon $ oldu.

Ekim ayında, ABD’nin en fazla sıcak sac ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında yapılan 61.258 mt ve 2019’un Ekim ayında yapılan 77.533 mt’a kıyasla 65.051 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 26.222 mt ile Japonya, 13.052 mt ile Güney Kore, 5.542 mt ile Hollanda ve 2.161 mt ile Yeni Zelanda takip etti.


Etiketler: yassı ürünler  Kuzey Amerika  ABD  çelik üretimi  sıcak haddelenmiş  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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