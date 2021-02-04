ABD’nin sıcak sac ithalatı Aralık ayında %35,8 arttı

Perşembe, 04 Şubat 2021 10:11:47 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2020 yılının Aralık ayında ABD’nin sıcak sac ithalatı Kasım ayına göre %35,8 artış ve bir önceki yılın Aralık ayına kıyasla %0,2 düşüşle 148.356 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise Kasım ayında kaydedilen 65,3 milyon $ ve 2019 yılının Aralık ayında kaydedilen 81,6 milyon $’a kıyasla 94,3 milyon $ oldu.

Aralık ayında, ABD’nin en fazla sıcak sac ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında yapılan 56.347 mt ve 2019’un Aralık ayında yapılan 84.756 mt’a kıyasla 86.762 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 30.105 mt ile Güney Kore, 18.622 mt ile Hollanda, 5.475 mt ile İsveç ve 2.638 mt ile Japonya takip etti.