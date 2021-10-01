ABD’nin sıcak sac ithalatı Ağustos ayında %21,9 arttı

Cuma, 01 Ekim 2021 09:10:11 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin sıcak sac ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %21,9 ve geçen yılın Ağustos ayına kıyasla %254,3 artışla 344.184 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 254,6 milyon $’a ve geçen yılın Ağustos ayında kaydedilen 51,9 milyon $’a kıyasla 299,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 166.158 mt’a ve geçen yılın Ağustos ayında kaydedilen 60.389 mt’a kıyasla 221.226 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 28.739 mt ile Güney Kore, 19.417 mt ile Meksika, 18.208 mt ile Japonya ve 17.335 mt ile Mısır takip etti.