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ABD’nin sıcak sac ihracatı Temmuz ayında %27,1 arttı

Cuma, 10 Eylül 2021 09:21:51 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak sac ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %27,1 ve geçen yılın Temmuz ayına kıyasla %117,6 artışla 74.572 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 55,6 milyon $’a ve geçen yılın Temmuz ayında kaydedilen 28,1 milyon $’a kıyasla 67,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 36.198 mt’a ve geçen yılın Temmuz ayında kaydedilen 21.742 mt’a kıyasla 53.414 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 20.712 mt ile Kanada takip etti. Temmuz ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: yassı ürünler  Kuzey Amerika  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  sıcak haddelenmiş  ABD  |  benzer haberler »


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