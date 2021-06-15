ABD’nin sıcak sac ihracatı Nisan ayında %7,6 düştü

Salı, 15 Haziran 2021 09:48:12 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak sac ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %7,6 düşüşle ve geçen yılın Nisan ayına kıyasla %114,6 artışla 52.389 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 52,6 milyon $’a ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen 20,1 milyon $’a kıyasla 49,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ihraç ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 39.466 mt’a ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen 20.663 mt’a kıyasla 33.069 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 18.707 mt ile Kanada takip etti. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.