ABD’nin sıcak sac ihracatı Mayıs ayında %12,2 arttı

Cuma, 16 Temmuz 2021 11:56:35 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak sac ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %12,2 ve geçen yılın Mayıs ayına kıyasla %165,2 artışla 58.777 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 49,3 milyon $’a ve geçen yılın Mayıs ayında kaydedilen 16,3 milyon $’a kıyasla 55,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ihraç ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 33,069 mt’a ve geçen yılın Mayıs ayında kaydedilen 16.823 mt’a kıyasla 41.416 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 16.931 mt ile Kanada takip etti. Mayıs ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.