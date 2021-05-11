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ABD’nin sıcak sac ihracatı Mart ayında %36,8 arttı

Salı, 11 Mayıs 2021 10:58:53 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Mart ayında ABD’nin sıcak sac ihracatı Şubat ayına kıyasla %12,1 ve geçen yılın Mart ayına kıyasla %14,3 artışla 56.689 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 47,5 milyon $’a ve geçen yılın Mart ayında kaydedilen 40,5 milyon $’a kıyasla 52,6 milyon $ oldu.

Mart ayında, ABD’nin en fazla sıcak sac ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 36.796 mt ve geçen yılın Mart ayında kaydedilen 36.684 mt’a kıyasla 39.466 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 16.978 mt ile Kanada takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: ABD  ith/ihr istatistikleri  sıcak haddelenmiş  Kuzey Amerika  yassı ürünler  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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