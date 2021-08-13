ABD’nin sıcak sac ihracatı Haziran ayında %0,2 düştü

Cuma, 13 Ağustos 2021 09:14:56 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak sac ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %0,2 düşüşle ve geçen yılın Haziran ayına kıyasla %167,1 artışla 58.675 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 55,4 milyon $’a ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 18 milyon $’a kıyasla 55,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 41.416 mt’a ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 12.212 mt’a kıyasla 36.198 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 22.059 mt ile Kanada takip etti. Haziran ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.