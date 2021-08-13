﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin sıcak sac ihracatı Haziran ayında %0,2 düştü

Cuma, 13 Ağustos 2021 09:14:56 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak sac ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %0,2 düşüşle ve geçen yılın Haziran ayına kıyasla %167,1 artışla 58.675 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 55,4 milyon $’a ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 18 milyon $’a kıyasla 55,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 41.416 mt’a ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 12.212 mt’a kıyasla 36.198 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 22.059 mt ile Kanada takip etti. Haziran ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  yassı ürünler  ABD  sıcak haddelenmiş  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

10  Ağu

ABD’nin çelik ihracatı Haziran ayında %4,9 arttı
05  Ağu

ABD’nin teneke levha ithalatı Haziran ayında %35,5 düştü
30  Tem

ABD’nin sıcak sac ithalatı Haziran ayında %47,9 arttı
28  Tem

ABD’nin galvanizli sac ithalatı Haziran ayında %19,6 düştü
16  Tem

ABD’nin sıcak sac ihracatı Mayıs ayında %12,2 arttı