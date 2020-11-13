ABD’nin sıcak sac ihracatı Eylül ayında %42,2 arttı

Cuma, 13 Kasım 2020 10:27:14 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu verilerine dayanılarak açıklanan verilere göre, 2020 yılının Eylül ayında ABD’nin sıcak sac ihracatı Ağustos ayına göre %42,2 ve önceki yılın Eylül ayına kıyasla %37,1 artışla 57.783 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri ise Ağustos ayında kaydedilen 32,5 milyon $’a ve 2019 yılının Eylül ayında kaydedilen 36,8 milyon $’a kıyasla 44,3 milyon $ oldu.

Eylül ayında, ABD’nin en fazla sıcak sac ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında yapılan 28.915 mt’a ve 2019’un Eylül ayında yapılan 30.912 mt’a kıyasla 39.039 mt ihracat yapılan Meksika oldu. Meksika’yı 11.990 mt ile Kanada ve 5.995 mt ile Ekvador izledi. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda sıcak sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.