ABD’nin sıcak sac ihracatı Ekim ayında %49,2 arttı

Salı, 15 Aralık 2020 10:51:09 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu verilerine dayanılarak açıklanan verilere göre, 2020 yılının Ekim ayında ABD’nin sıcak sac ihracatı Eylül ayına göre %49,2 ve önceki yılın Ekim ayına kıyasla %99,8 artışla 90.837 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri ise Eylül ayında kaydedilen 47,9 milyon $’a ve 2019 yılının Ekim ayında kaydedilen 41,1 milyon $’a kıyasla 65,9 milyon $ oldu.

Ekim ayında, ABD’nin en fazla sıcak sac ihracatı yaptığı ülke, Eylül ayında yapılan 40.309 mt’a ve 2019’un Ekim ayında yapılan 33.686 mt’a kıyasla 75.277 mt ihracat yapılan Meksika oldu. Meksika’yı 12.235 mt ile Kanada ve 1.611 mt ile Ekvador izledi. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda sıcak sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.