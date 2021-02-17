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ABD’nin sıcak sac ihracatı Aralık ayında %0,3 arttı

Çarşamba, 17 Şubat 2021 11:02:27 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu verilerine dayanılarak açıklanan verilere göre, 2020 yılının Aralık ayında ABD’nin sıcak sac ihracatı Kasım ayına göre %0,3 ve önceki yılın Aralık ayına kıyasla %10,7 artışla 60.123 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri ise Kasım ayında kaydedilen 46,5 milyon $’a ve 2019 yılının Aralık ayında kaydedilen 43,4 milyon $’a kıyasla 46,7 milyon $ oldu.

Aralık ayında, ABD’nin en fazla sıcak sac ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında yapılan 48.281 mt’a ve 2019’un Aralık ayında yapılan 43.284 mt’a kıyasla 43.153 mt ihracat yapılan Meksika oldu. Meksika’yı 16.813 mt ile Kanada izledi. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda sıcak sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


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