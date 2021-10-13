ABD’nin sıcak sac ihracatı Ağustos ayında %4,6 düştü

Çarşamba, 13 Ekim 2021 09:21:16 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak sac ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %4,6 düşüşle ve geçen yılın Ağustos ayına kıyasla %66,2 artışla 71.149 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 67,1 milyon $’a ve geçen yılın Ağustos ayında kaydedilen 34,3 milyon $’a kıyasla 64,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 53.414 mt’a ve geçen yılın Ağustos ayında kaydedilen 29.580 mt’a kıyasla 45.437 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 25.193 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.