ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı 2026’nın Mart ayında %70,4 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Mart ayında ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı, bir önceki aya kıyasla %70,4 artış ve yıllık %28,6 düşüşle 85.939 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 35,8 milyon $’a ve 2025 yılının Mart ayında kaydedilen 86,5 milyon $’a kıyasla 51,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 1.776 mt’a ve 2025’in Mart ayında kaydedilen 10.073 mt’a kıyasla 25.464 mt ile Japonya oldu. Japonya’yı, 16.367 mt ile Brezilya, 11.662 mt ile Türkiye, 9.368 mt ile Kanada, 9.109 mt ile Güney Kore, 7.058 mt ile Meksika ve 2.632 mt ile Hollanda takip etti.