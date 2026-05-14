 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı 2026’nın Mart ayında %70,4 yükseldi

Perşembe, 14 Mayıs 2026 14:17:13 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Mart ayında ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı, bir önceki aya kıyasla %70,4 artış ve yıllık %28,6 düşüşle 85.939 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 35,8 milyon $’a ve 2025 yılının Mart ayında kaydedilen 86,5 milyon $’a kıyasla 51,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 1.776 mt’a ve 2025’in Mart ayında kaydedilen 10.073 mt’a kıyasla 25.464 mt ile Japonya oldu. Japonya’yı, 16.367 mt ile Brezilya, 11.662 mt ile Türkiye, 9.368 mt ile Kanada, 9.109 mt ile Güney Kore, 7.058 mt ile Meksika ve 2.632 mt ile Hollanda takip etti.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı 2026’nın Mart ayında %10,7 artış gösterdi

13 May | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2026’nın Mart ayında %6 arttı

11 May | Çelik Haberler

ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in Şubat ayında %15,8 düşüş gösterdi

20 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı 2026’nın Şubat ayında %5,5 düşüş kaydetti

17 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2026’nın Şubat ayında %0,3 düştü

15 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı 2026’nın Ocak ayında %41,7 arttı

19 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2026’nın Ocak ayında %32,6 artış kaydetti

17 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in Aralık ayında %0,7 arttı

02 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı 2025’in Aralık ayında %21,8 düştü

27 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in Kasım ayında %49,7 azaldı

06 Şub | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  2 - 6 mm
Genişlik:  1.500 mm
Rulo:   R
MİPAR METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,3 - 20 mm
Genişlik:  1.000 - 2.000 mm
Rulo:   R
TERRATEK METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  2 - 25 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis