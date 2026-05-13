ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı 2026’nın Mart ayında %10,7 artış gösterdi

Çarşamba, 13 Mayıs 2026 13:55:11 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mart ayında ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Şubat ayına kıyasla %10,7 artış ve 2025'in Mart ayına kıyasla %11,1 düşüşle 53.666 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 53,52 milyon $’a ve 2025’in Mart ayında kaydedilen 63,05 milyon $’a kıyasla 59,47 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 35.434 mt’a ve 2025'in aynı ayında kaydedilen 39.472 mt’a kıyasla 38.520 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 14.609 mt ile Kanada takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


