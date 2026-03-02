 |  Giriş 
ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in Aralık ayında %0,7 arttı

Pazartesi, 02 Mart 2026 12:28:47 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı, bir önceki aya kıyasla %0,7 artış ve yıllık %76,8 düşüşle 46.808 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 33,1 milyon $’a ve 2024 yılının Aralık ayında kaydedilen 145 milyon $’a kıyasla 31,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 29.793 mt’a ve 2024’ün Aralık ayında kaydedilen 87.011 mt’a kıyasla 21.151 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 12.903 mt ile Güney Kore, 4.861 mt ile Hollanda ve 3.785 mt ile Meksika takip etti.


