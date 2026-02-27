 |  Giriş 
ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı 2025’in Aralık ayında %21,8 düştü

Cuma, 27 Şubat 2026 15:19:02 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %21,8 ve 2024'ün Aralık ayına kıyasla %41,3 düşüşle 36.183 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 50,9 milyon $’a ve 2024’ün Aralık ayında kaydedilen 57,9 milyon $’a kıyasla 38,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 31.877 mt’a ve 2024'ün aynı ayında kaydedilen 40.571 mt’a kıyasla 26.135 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 9.889 mt ile Kanada takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


