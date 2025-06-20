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ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Nisan’da aylık %31,8 azaldı

Cuma, 20 Haziran 2025 09:50:56 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %31,8 ve 2024'ün Nisan ayına kıyasla %46,6 düşüşle 41.222 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 63,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 80,8 milyon $’a kıyasla 44,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 39.472 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 47.583 mt’a kıyasla 32.862 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 8.170 mt ile Kanada takip etti. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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